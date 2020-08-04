04 августа 2020
03 августа 2020

Власти ЯНАО смягчили карантин по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодоженам Ямала разрешили звать гостей на бракосочетание Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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В ЯНАО сняли запрет на присутствие гостей на бракосочетании в ЗАГСе, который был введен из-за пандемии коронавируса. Теперь в церемонии может участвовать суммарно не более 10 человек. Соответствующие изменения в законы внес губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке производить при ограниченном количестве присутствующих лиц, исходя из расчета площади зала — 4 квадратных метра на одного человека, но не более 10 человек, включая работника органа записи актов гражданского состояния, фотографа и оператора», — говорится в постановлении Артюхова.

В ЯНАО сохраняется ряд достаточно жестких ограничений по коронавирусу. Из-за карантина запрещены массовые мероприятия, работа точек общепита и развлекательных мест. С апреля окружные власти решили приостановить регистрацию заключения браков. Летом церемонии стали проводиться вновь, но без участия гостей.

Ранее правительство ЯНАО сняло другое ограничение по коронавирусу. Жителям округа разрешили посещать бассейны и тренажерные залы. Спортклубы в ближайшее время будут работать с определенными ограничениями. Например, в залы будут пускать только совершеннолетних и следить за температурой посетителей.

Карантин в ЯНАО продлен до 15 августа. По последним данным, в округе подтвержден 11 431 случай коронавируса, 79 пациентов скончались.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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