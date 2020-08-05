Члены «Вольного братства„не были готовы по-хорошему расставаться с одноклубниками Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Сургуте полиция завершила расследование уголовного дела против членов мотоклуба «Вольное братство», которые промышляли разбоями против своих бывших товарищей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

В одном из установленных эпизодов, байкеры незаконно удерживали в гараже своего товарища, который решил выйти из «Вольного братства» поскольку был не согласен с его негласными правилами. «Они поместили заявителя в один из гаражей ГСК „Жигули“, где насильно удерживая всю ночь, угрожая ножом, избили и заставили написать расписку и передать им принадлежащий ему автомобиль», — рассказали в пресс-службе УМВД ХМАО. Потерпевший несколько месяцев безуспешно пытался вернуть машину, после чего обратился в полицию.

В другом случае, байкеры проникли ночью в квартиру к другому своему одноклубнику. После того, как он объявил об уходе из «Вольного братства, у пострадавшего отобрали бытовую и компьютерную технику, а также вещи на общую сумму в 85 тысяч рублей. В результате, все злоумышленники были установлены. Им предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ — „Разбой“, „Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов“ и Незаконное изготовление оружия». Уголовное дело будет рассматриваться в сургутском городском суде.