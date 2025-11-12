Бетховен, Романовы и две сестры: как культурно провести выходные в Ханты-Мансийске

Билеты на концерт музыки Бетховена можно оплатить Пушкинской картой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В середине ноября Ханты-Мансийск (ХМАО) накроет культурная волна — от музыки Бетховена до театральных признаний и концертов при свечах. События, где стоит побывать на этих выходные, — в афише URA.RU.

15 ноября

Концерт «Наперекор судьбе» (12+)

КТЦ «Югра-Классик», 18:00

К 255-летию Людвига ван Бетховена в «Югра-Классик» прозвучат его лучшие фортепианные сонаты в исполнении заслуженного деятеля культуры Югры Елены Коземиренко. О жизни и философии гения расскажет музыковед Елена Полей, превращая концерт в живой диалог с композитором. Программа соединяет знакомые всем мелодии с редкими.

Билеты: 500–800 рублей. Оплата возможна Пушкинской картой.

Спектакль «Романовы» (12+)

КТЦ «Югра-Классик», 19:30

Няганский театр юного зрителя покажет в Ханты-Мансийске драму, в которой оживает история последней российской царской семьи. «Романовы» — спектакль о любви и предательстве, о вере и судьбе, что переплетаются в последний акт великой династии. Зрители увидят на сцене образы Николая II, Александры Федоровны и тех, чьи жизни навсегда изменили ход истории.

Билеты: от 700 до 1 200 рублей. Оплата возможна Пушкинской картой.

Концерт при свечах MUSE (6+)

КДЦ «Октябрь», 19:00

Проект MUSE приглашает зрителей окунуться в атмосферу мировых хитов. Виртуозы оркестра исполняют классику и популярные мелодии при мягком свете LED-свечей, создавая эффект полного погружения. Все билеты проданы.

16 ноября

Спектакль «Сестры» (12+)

КДЦ «Октябрь», 19:00

Спектакль московского «Активного театра» — история, в которой любовь и ревность становятся наследством. Много лет назад две сестры полюбили одного мужчину, и теперь, спустя годы, прошлое возвращается — вместе с предложением «принять в наследство Германа».