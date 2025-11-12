Бетховен, Романовы и две сестры: как культурно провести выходные в Ханты-Мансийске
Билеты на концерт музыки Бетховена можно оплатить Пушкинской картой
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В середине ноября Ханты-Мансийск (ХМАО) накроет культурная волна — от музыки Бетховена до театральных признаний и концертов при свечах. События, где стоит побывать на этих выходные, — в афише URA.RU.
15 ноября
Концерт «Наперекор судьбе» (12+)
КТЦ «Югра-Классик», 18:00
К 255-летию Людвига ван Бетховена в «Югра-Классик» прозвучат его лучшие фортепианные сонаты в исполнении заслуженного деятеля культуры Югры Елены Коземиренко. О жизни и философии гения расскажет музыковед Елена Полей, превращая концерт в живой диалог с композитором. Программа соединяет знакомые всем мелодии с редкими.
Билеты: 500–800 рублей. Оплата возможна Пушкинской картой.
Спектакль «Романовы» (12+)
КТЦ «Югра-Классик», 19:30
Няганский театр юного зрителя покажет в Ханты-Мансийске драму, в которой оживает история последней российской царской семьи. «Романовы» — спектакль о любви и предательстве, о вере и судьбе, что переплетаются в последний акт великой династии. Зрители увидят на сцене образы Николая II, Александры Федоровны и тех, чьи жизни навсегда изменили ход истории.
Билеты: от 700 до 1 200 рублей. Оплата возможна Пушкинской картой.
Концерт при свечах MUSE (6+)
КДЦ «Октябрь», 19:00
Проект MUSE приглашает зрителей окунуться в атмосферу мировых хитов. Виртуозы оркестра исполняют классику и популярные мелодии при мягком свете LED-свечей, создавая эффект полного погружения. Все билеты проданы.
16 ноября
Спектакль «Сестры» (12+)
КДЦ «Октябрь», 19:00
Спектакль московского «Активного театра» — история, в которой любовь и ревность становятся наследством. Много лет назад две сестры полюбили одного мужчину, и теперь, спустя годы, прошлое возвращается — вместе с предложением «принять в наследство Германа».
Пьеса Алексея Слаповского — психологическая игра, где зритель не знает, кому сочувствовать, пока герои снова разыгрывают драмы своей молодости. Елена Ксенофонтова, Дарья Повереннова и Борис Хвошнянский держат зал в напряжении до последней реплики, балансируя между трагикомедией и исповедью. Билеты: от 2 000 до 5 500 рублей.
