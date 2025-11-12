Жители Нижневартовска раскупили билеты на концерт любимой группы Путина
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Пока ноябрь напоминает о скорой зиме, в Нижневартовске разгораются жаркие культурные выходные. Главная звезда этого уикенда — легендарная группа «Любэ». Театралы увидят чешский детектив в духе кабаре, а любители классики — булгаковское «Собачье сердце» в кинотеатре. Подробнее — в афише URA.RU.
15 ноября
Балет «Щелкунчик» (0+)
Дом культуры «Октябрь», 19:00
Рождественская сказка о дружбе, смелости и чудесах в постановке театра «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова. Маленькая Мари получает в подарок Щелкунчика, но вскоре игрушка становится героем сражения против Короля мышей. Зрителей ждут завораживающие танцы, волшебная музыка и атмосфера праздника. Билеты уже практически полностью раскуплены, в продаже остались несколько мест стоимостью от 1 500 до 3 000 рублей.
16 ноября
Концерт «Любэ» (6+)
Дворец искусств, 19:00
С 1989 года песни «Любэ» звучат как саундтрек к жизни страны — от фронтовых баллад до лирических хитов о простых людях и большой любви. Коллектив по-прежнему собирает полные залы, а к симпатии к группе публично признается сам президент РФ Владимир Путин. В продаже остались лишь несколько билетов по 9 000 и 10 000 рублей.
Спектакль «Настоящий детектив» (16+)
Городской драмтеатр, 18:00
Три чешские новеллы Карела Чапека «Рекорд», «Деньги» и «Бесспорное доказательство» превращаются в джазовое кабаре о сложной судьбе сыщика. Режиссер Владимир Литвинов из Санкт-Петербурга предлагает зрителям погрузиться в вихрь парадоксов, иронии и философии. Главный герой, доктор Мейзлик, распутывает дела, но постепенно оказывается втянут в расследование собственной жизни. Билеты: от 900 до 1 100 рублей.
Театр в кино: «Собачье сердце» (16+)
Кинотеатр «Мир», 18:00
Классика Михаила Булгакова вновь оживает — на этот раз на сцене Театра МТЮЗ в постановке Антона Фёдорова. Режиссёр предлагает свежий взгляд на историю профессора Преображенского и Шарика, превращающегося в человека. Трансляцию постановки можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре. Билеты — по 600 рублей.
