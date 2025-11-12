Жители Нижневартовска раскупили билеты на концерт любимой группы Путина

На концерт любимой группы президента РФ Владимира Путина осталось несколько билетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пока ноябрь напоминает о скорой зиме, в Нижневартовске разгораются жаркие культурные выходные. Главная звезда этого уикенда — легендарная группа «Любэ». Театралы увидят чешский детектив в духе кабаре, а любители классики — булгаковское «Собачье сердце» в кинотеатре. Подробнее — в афише URA.RU.

15 ноября

Балет «Щелкунчик» (0+)

Дом культуры «Октябрь», 19:00

Рождественская сказка о дружбе, смелости и чудесах в постановке театра «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова. Маленькая Мари получает в подарок Щелкунчика, но вскоре игрушка становится героем сражения против Короля мышей. Зрителей ждут завораживающие танцы, волшебная музыка и атмосфера праздника. Билеты уже практически полностью раскуплены, в продаже остались несколько мест стоимостью от 1 500 до 3 000 рублей.

16 ноября

Концерт «Любэ» (6+)

Дворец искусств, 19:00

С 1989 года песни «Любэ» звучат как саундтрек к жизни страны — от фронтовых баллад до лирических хитов о простых людях и большой любви. Коллектив по-прежнему собирает полные залы, а к симпатии к группе публично признается сам президент РФ Владимир Путин. В продаже остались лишь несколько билетов по 9 000 и 10 000 рублей.

Продолжение после рекламы

Спектакль «Настоящий детектив» (16+)

Городской драмтеатр, 18:00

Три чешские новеллы Карела Чапека «Рекорд», «Деньги» и «Бесспорное доказательство» превращаются в джазовое кабаре о сложной судьбе сыщика. Режиссер Владимир Литвинов из Санкт-Петербурга предлагает зрителям погрузиться в вихрь парадоксов, иронии и философии. Главный герой, доктор Мейзлик, распутывает дела, но постепенно оказывается втянут в расследование собственной жизни. Билеты: от 900 до 1 100 рублей.

Театр в кино: «Собачье сердце» (16+)

Кинотеатр «Мир», 18:00