Реконструкцию цирка планировали начать еще в 2019 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цирк в Перми не успеют реконструировать к 300-летию города (2023 год). Сроки начала работ сдвинулись из-за пандемии коронавируса, пояснили URA.RU в пресс-службе Министерства культуры РФ.

«В связи с ограничительными мерами по недопущению распространения COVID-19, заключение договора на разработку проектно-изыскательских работ (ПИР) перенесено с апреля на сентябрь 2020 года. Ориентировочные сроки реконструкции Пермского цирка — 2022—2025 годы», — отметили в Минкультуры РФ.

Проектно-сметную документацию реконструкции цирка в Перми должен разработать ФКП «Росгосцирк». После получения положительного заключения госэкспертизы будет подана заявка в Минкультуры РФ о включении объекта реконструкции в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).

Краевые власти отнесли здание Пермского цирка к числу трех приоритетных объектов, которые должны быть готовы к юбилею города. Еще два — это краевая музыкальная школа для одаренных детей и новая сцена Пермского театра оперы и балета. О том, что здание цирка будет капитально отремонтировано, стало известно еще в сентябре 2017 года. Тогда предполагалось, что работы будут проведены в течение 2019—2020 годов.

В ходе визита в Пермь в сентябре прошлого года замминистра культуры РФ Павла Степанова стало известно, что дата начала реконструкции цирка сдвинулась на 2021 год, а завершить строительные работы планировалось к 2023 году. Капитальный ремонт объекта культурного значения будет проведен за счет федеральных средств.