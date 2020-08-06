В Нижнем Тагиле гей-парад использовали в гонке за место в гордуме

Флаг ЛГБТ сложно представить на улицах Танкограда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Довыборы депутата Нижнетагильской гордумы начались с технологий «черного PR», как в 90-е годы. Конкуренты обвинили кандидата от партии «Яблоко» Надежду Журавлеву в организации гей-парада. Как сообщила URA.RU сама Журавлева, публикация об этом появилась в официальной группе горкома КПРФ в соцсети «ВКонтакте».

По версии авторов текста, такова была цена за участие в выборах от «Яблока». «Я была в шоке! Я мать четверых детей, и категорически против пропаганды ЛГБТ! Хотя в целом к представителям меньшинств отношусь толерантно», — заявила «яблочница». Она рассказала, что представители ее штаба обратились в КПРФ за разъяснениями. В ответ коммунисты заявили, будто и сами не знают, откуда на их сайте появилась информация. Скандал дошел до обкома КПРФ, и через сутки текст удалили, рассказала Журавлева.

Также оппозиционерка сообщила, что ей открыто предлагали снять свою кандидатуру в пользу коммуниста Михаила Бояркина, начальника аммиачно-компрессорного участка ООО «Тагильское пиво». Журавлева сочла этот разговор провокацией и отказалась. Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Довыборы депутата гордумы по избирательному округу №10 в Нижнем Тагиле состоятся 11 сентября. Мандат освободился в связи с тем, что депутат Андрей Обельчак добровольно сложил полномочия.