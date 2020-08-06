06 августа 2020
05 августа 2020

Урбанист указал на проблемы после обновления рынка Кургана. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Демонтаж торговых павильонов на территории Некрасовского рынка. Курган , демонтаж, рынок, павильоны, торговые павильоны
Пока территория Некрасовского рынка огорожена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После обновления Некрасовского рынка в Кургане будет больше автомобильных заторов, возникнут проблемы с парковкой, а пешеходам будет опаснее передвигаться. Такие проблемы могут появиться, по мнению основателя проекта «Мой Курган» Романа Овчинникова, если рынок станет популярнее.

«Там много транспорта и пешеходов, но мало места из-за плотного потока с двух улиц. Парковок для машин нет, только со стороны дворов или базы», — объяснил URA.RU Овчинников. Он добавил, что, по пути на рынок при спуске с моста пешеход пересекает несколько нерегулируемых проезжих частей, что делает поход к рынку опасным.

Некрасовский рынок, по мнению Овчинникова, притягивал маргинальную публику. Из-за этого пространство потеряло привлекательность, но новые посетили могут это изменить.

«Проблемы обсуждались и будут решены. Парковку будет делать сторонний инвестор, который строит торговый центр за рынком. Некрасовский перекресток станет полноценным, а на территории парковки будут заезд и выезд со светофором», — рассказал URA.RU заместитель директора управляющей компании «Новый рынок» Максим Муравский. Он добавил, что в 2021 году мэрия планирует отремонтировать дорогу возле моста, где должен быть пешеходный переход.

Мэрия Кургана хочет модернизировать рынок через два-три года. Помимо Некрасовского в городе обновят Центральный рынок.

Эскиз новой ярмарки
Фото: компания «Новый рынок»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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