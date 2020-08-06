Власти убрали свиней с улиц города в ЯНАО после жалоб населения

Администрация Лабытнанги (ЯНАО) решила навести порядок с бесконтрольным выпасом свиней на улицах города. Как сообщила в социальной сети Instagram мэр города Марина Трескова, после жалоб горожан на неприятное соседство владельцу животных были выделены земля и стройматериалы для постройки огороженной фермы.
«Действующие в городе организации выделили стройматериалы для установки ограждения, помогли в изготовлении печей для обогрева строений, — написала глава города. — Придомовая территория полностью освобождена от построек, где ранее содержались животные». По словам Тресковой, чистота зависит от каждого, кто считает, что Лабытнанги своим городом, в котором надо всем вместе поддерживать порядок.
Столь пристального внимания мэрии свиньи удостоились из-за неоднократных жалоб горожан. Животные свободно гуляли на придомовых территориях, загрязняя их, а также подрывали посаженные жителями растения. Мэрия помогла фермеру с отсыпкой территории и установкой балков для животных. Свиньи на новое место уже переехали, сообщила градоначальница.
По мнению горожан, хозяин свиней вел себя безответственно. «Сколько можно помогать этому фермеру? — оставила возмущенный комментарий пользовательница с ником el.3187. — Другие все делают за свои деньги, чтобы развести хозяйство и обустроить зверям жилище, а ему привезли и обустроили все».
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