Александр Репин собирается помочь избраться в думу Кунгура Оксане Подшиваловой Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Незарегистрированный кандидат в губернаторы Пермского края от «Справедливой России» Александр Репин планирует помешать объединению Кунгура и Кунгурского муниципального района. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он говорит, что Репин хочет провести в думу Кунгура своего человека, который поможет ему сорвать планы краевой власти по муниципальной реформе.

«Репин поддерживает кандидата в депутаты думы Кунгура Оксану Подшивалову, выдвинутую „Справедливой Россией“. Он хочет использовать ее для возможной блокировки идей краевой администрации. В частности, объединения города и района», — рассказал URA.RU инсайдер. Он говорит, что также Подшивалова, которая работает в рекламном бизнесе, предоставляла Репину свои щиты для размещения агитационных материалов.

В беседе с корреспондентом URA.RU сын Репина Сергей пояснил, что впервые слышит о подобных идеях. Подшивалова рассказала URA.RU, что ее с Репиным связывают исключительно коммерческие отношения по предоставлению щитов, и она просто выполнила свою работу. Что же касается объединительных процессов, то Подшивалова говорит, что она, наоборот, не против объединения Кунгура и Кунгурского района. Соответственно, не планирует в случае своего избрания блокировать данную инициативу.

Основным конкурентом Подшиваловой считают Ольгу Шнайдер, которая возглавляет Кунгурское отделение «Единой России». Довыборы в думу Кунгура пройдут с 11 по 13 сентября одновременно с выборами губернатора Пермского края.