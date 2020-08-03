Как Кремль зачистил выборы пермского губернатора

Ход кампании врио Махонина изменился второй раз за месяц

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Заседание правительства Пермского края февраль 2020. г. Пермь. , антипина ольга, махонин дмитрий
После снятия Репина Махонин (на фото справа) может развернуть кампанию и выиграть в первом туре без рисков Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Московские кураторы выборов губернатора Пермского края покинули регион в полном составе, сообщили URA.RU источники в краевой администрации. Это произошло после того, как с предвыборной гонки сошел основной конкурент врио Дмитрия Махонина владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин.

«В команде Махонина остались только местные политтехнологи. После снятия Репина в администрации президента сочли, что ситуация спокойная. Все уехали», — рассказал URA.RU инсайдер.

Представление ВРИО губернатора Пермского края Дмитрия Махонина
Александр Репин хотел в случае своей победы предложить Дмитрию Махонину пост председателя пермского правительства
Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Кремлевские кураторы были направлены в Пермь после отстранения от ведения кампании Махонина федерального политтехнолога Алексея Трубецкого (Кошмарова). Как сообщало наше агентство, выборы в Пермском крае оказались одними из самых сложных для администрации президента в 2020 году. Исправлять работу Трубецкого пришлось замглавы департамента по взаимодействию с экспертным сообществом управления администрации президента РФ Марии Сергеевой и команде московских технологов.

Источник, знакомый с ситуацией, считает, что участие кандидата в губернаторы от «Справедливой России» Александра Репина в выборах могло привести ко второму туру голосования. По оценке наблюдателя, складывалось положение, что пермяки голосовали бы не против лично Дмитрия Махонина, а против текущей ситуации в России.

Источник URA.RU в политических кругах региона говорит, что Репин согласился сойти с предвыборной дистанции в обмен на лояльность к своему бизнесу. Якобы об этом кандидат договорился с краевыми властями в день сдачи документов в краевую избирательную комиссию.

Предвыборные плакаты и виды города. Пермь
Отстранение Александра Репина от участия в губернаторских выборах перевело кампанию в спокойное русло
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Репину на встрече четко обозначили возможные сценарии развития событий. Предложили спокойно сойти с дистанции и не поднимать шум в обмен на лояльность к бизнесу, либо сделать это громко и с перспективой понести колоссальные убытки», — рассказал URA.RU инсайдер. Он утверждает, что прохождение муниципального фильтра Репиным зависело целиком от команды Махонина. Якобы Репина могли бы допустить до участия в выборах из-за качества собранных подписей в его поддержку.

Косвенным подтверждением того, что между Репиным и Махониным состоялись определенные договоренности может служить заявление Репина, которое он сделал для «Эхо Москвы в Перми», отвечая на вопрос будет ли он оспаривать решение крайизбиркома по поводу недействительных подписей: «Я — нет. „Справедливая Россия“, думаю, все-таки обязана. Я их кандидат».

Круглый стол по вопросам защиты населения. Курган
За кампанию теперь отвечают местные политтехнологи
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«К сожалению, политтехнологи Дмитрия Махонина решили, что их задача — не вести конкурентную избирательную кампанию, а „закрепить“ любыми способами его назначение на должность губернатора», — заявили URA.RU в пресс-службе партии.

«Два хозяйствующих субъекта решили свои вопросы. Мы знаем, что у Репина с Махониным перед решением [крайизбиркома] была встреча. И то, что сегодня Репин не желает обострять ситуацию — это отчасти результат этой встречи», — рассказал URA.RU политтехнолог Олег Борисенко.

По словам источника URA.RU, после того, как ситуация была признана контролируемой, кампанию передали пермским политтехнологам, сообщил собеседник агентства.

В команду Махонина вошли Алексей Чусовитин, Юрий Исаев, Сергей Ильин и Виктор Соколов. «Каждый из них курирует свой территориальный куст», — уточнил источник URA.RU.

Чусовитину отведена роль идеолога, Исаев занимается организационной работой вместе Резвых, Ильин отвечает за северные территории, а Соколов — западные. Перед ними стоит задача по мобилизации ядерного электората, отметил инсайдер.

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Один из возможных претендентов на губернаторское кресло Антон Любич, которого поддержала «Партия Роста», но который все равно не стал выдвигать свою кандидатуру в этом году, рассказал URA.RU, что теперь Махонин победит с огромным преимуществом. «[Кандидат от КПРФ Ксения] Айтакова получит примерно, как [кандидат от КПРФ в 2017 году Ирина] Филатова три года назад (7,49%), [кандидат от ЛДПР Олег] Постников наберет чуть больше, чем в прошлый раз (3,75%), а [кандидат от „Патриотов России“ Евгений] Козлов процента два. Остальное — Махонин», — рассказал URA.RU Любич.

В пресс-службе краевой администрации от комментариев воздержались. В пресс-службе краевой избирательной комиссии сообщили, что окончательное решение о регистрации кандидатов будет принято в период с 3 по 7 августа. Выборы губернатора Пермского края пройдут 13 сентября в единый день голосования.

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