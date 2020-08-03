Как Кремль зачистил выборы пермского губернатора

После снятия Репина Махонин (на фото справа) может развернуть кампанию и выиграть в первом туре без рисков Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Московские кураторы выборов губернатора Пермского края покинули регион в полном составе, сообщили URA.RU источники в краевой администрации. Это произошло после того, как с предвыборной гонки сошел основной конкурент врио Дмитрия Махонина владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин.

«В команде Махонина остались только местные политтехнологи. После снятия Репина в администрации президента сочли, что ситуация спокойная. Все уехали», — рассказал URA.RU инсайдер.

Александр Репин хотел в случае своей победы предложить Дмитрию Махонину пост председателя пермского правительства Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Кремлевские кураторы были направлены в Пермь после отстранения от ведения кампании Махонина федерального политтехнолога Алексея Трубецкого (Кошмарова). Как сообщало наше агентство, выборы в Пермском крае оказались одними из самых сложных для администрации президента в 2020 году. Исправлять работу Трубецкого пришлось замглавы департамента по взаимодействию с экспертным сообществом управления администрации президента РФ Марии Сергеевой и команде московских технологов.

Источник, знакомый с ситуацией, считает, что участие кандидата в губернаторы от «Справедливой России» Александра Репина в выборах могло привести ко второму туру голосования. По оценке наблюдателя, складывалось положение, что пермяки голосовали бы не против лично Дмитрия Махонина, а против текущей ситуации в России.

Источник URA.RU в политических кругах региона говорит, что Репин согласился сойти с предвыборной дистанции в обмен на лояльность к своему бизнесу. Якобы об этом кандидат договорился с краевыми властями в день сдачи документов в краевую избирательную комиссию.

Отстранение Александра Репина от участия в губернаторских выборах перевело кампанию в спокойное русло Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Репину на встрече четко обозначили возможные сценарии развития событий. Предложили спокойно сойти с дистанции и не поднимать шум в обмен на лояльность к бизнесу, либо сделать это громко и с перспективой понести колоссальные убытки», — рассказал URA.RU инсайдер. Он утверждает, что прохождение муниципального фильтра Репиным зависело целиком от команды Махонина. Якобы Репина могли бы допустить до участия в выборах из-за качества собранных подписей в его поддержку.

Косвенным подтверждением того, что между Репиным и Махониным состоялись определенные договоренности может служить заявление Репина, которое он сделал для «Эхо Москвы в Перми», отвечая на вопрос будет ли он оспаривать решение крайизбиркома по поводу недействительных подписей: «Я — нет. „Справедливая Россия“, думаю, все-таки обязана. Я их кандидат».

За кампанию теперь отвечают местные политтехнологи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«К сожалению, политтехнологи Дмитрия Махонина решили, что их задача — не вести конкурентную избирательную кампанию, а „закрепить“ любыми способами его назначение на должность губернатора», — заявили URA.RU в пресс-службе партии.

«Два хозяйствующих субъекта решили свои вопросы. Мы знаем, что у Репина с Махониным перед решением [крайизбиркома] была встреча. И то, что сегодня Репин не желает обострять ситуацию — это отчасти результат этой встречи», — рассказал URA.RU политтехнолог Олег Борисенко.

По словам источника URA.RU, после того, как ситуация была признана контролируемой, кампанию передали пермским политтехнологам, сообщил собеседник агентства.

В команду Махонина вошли Алексей Чусовитин, Юрий Исаев, Сергей Ильин и Виктор Соколов. «Каждый из них курирует свой территориальный куст», — уточнил источник URA.RU.

Чусовитину отведена роль идеолога, Исаев занимается организационной работой вместе Резвых, Ильин отвечает за северные территории, а Соколов — западные. Перед ними стоит задача по мобилизации ядерного электората, отметил инсайдер.

Один из возможных претендентов на губернаторское кресло Антон Любич, которого поддержала «Партия Роста», но который все равно не стал выдвигать свою кандидатуру в этом году, рассказал URA.RU, что теперь Махонин победит с огромным преимуществом. «[Кандидат от КПРФ Ксения] Айтакова получит примерно, как [кандидат от КПРФ в 2017 году Ирина] Филатова три года назад (7,49%), [кандидат от ЛДПР Олег] Постников наберет чуть больше, чем в прошлый раз (3,75%), а [кандидат от „Патриотов России“ Евгений] Козлов процента два. Остальное — Махонин», — рассказал URA.RU Любич.

В пресс-службе краевой администрации от комментариев воздержались. В пресс-службе краевой избирательной комиссии сообщили, что окончательное решение о регистрации кандидатов будет принято в период с 3 по 7 августа. Выборы губернатора Пермского края пройдут 13 сентября в единый день голосования.