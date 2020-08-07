Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в толпе и домах

Сбербанк тестирует в одном из своих офисов разработанную им систему обнаружения людей в толпе и многоэтажных зданиях. Технологию, основанную на дополненной реальности, планируют запустить в промышленную эксплуатацию в 2021 году. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе банка.
«Банк, согласно данным Роспатента, разработал техническое решение, которое позволяет с повышенной точностью искать людей в местах массового скопления людей или больших многоэтажных зданий, в которых они не должны находиться», — пишет РИА «Новости». В системе, как отмечается, используются технологии дополненной реальности и 3D-моделирования. После обнаружения она предложит самый быстрый маршрут до местонахождения незваного гостя.
Сейчас разработка пилотируется в офисе банка на Кутузовском проспекте в Москве. ее внедрение в промышленную эксплуатацию запланировано на 2021 год. При этом Сбербанк еще не решил, будет ли выводить систему на рынок.
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