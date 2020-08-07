07 августа 2020

Сбербанк тестирует систему обнаружения людей в толпе и домах

© Служба новостей «URA.RU»
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День города, Екатеринбург, 14.08.16, горожане, плотинка, толпа
Сбербанк разработал систему поиска людей в толпе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сбербанк тестирует в одном из своих офисов разработанную им систему обнаружения людей в толпе и многоэтажных зданиях. Технологию, основанную на дополненной реальности, планируют запустить в промышленную эксплуатацию в 2021 году. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе банка.

«Банк, согласно данным Роспатента, разработал техническое решение, которое позволяет с повышенной точностью искать людей в местах массового скопления людей или больших многоэтажных зданий, в которых они не должны находиться», — пишет РИА «Новости». В системе, как отмечается, используются технологии дополненной реальности и 3D-моделирования. После обнаружения она предложит самый быстрый маршрут до местонахождения незваного гостя.

Сейчас разработка пилотируется в офисе банка на Кутузовском проспекте в Москве. ее внедрение в промышленную эксплуатацию запланировано на 2021 год. При этом Сбербанк еще не решил, будет ли выводить систему на рынок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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