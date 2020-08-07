Названо важнейшее условие изменения пенсионной системы России. Оно гарантировано спасет от нищеты

Дыра в пенсионной системе продолжает увеличиваться, заявляют экономисты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российскую пенсионную систему нужно переделать, взяв пример с американской. В противном случае те, кто работают сегодня, будут нищими в старости. Об этом URA.RU рассказал экономист Виталий Калугин.

«Нужно провести радикальную пенсионную реформу и сделать систему накопительной. Должно быть так, как это сделано в США — каждый копит себе пенсию в течение жизни и плюсом получает небольшую гарантированную сумму от государства, у нас это может быть 10 тысяч рублей. Не копишь — в старости будешь бедствовать», — рассказал URA.RU Калугин.

Положение в сегодняшней пенсионной системе становится все хуже, так как количество официально работающих россиян не может покрывать количество пенсионеров, которые, в свою очередь, живут все дольше и дольше, считает эксперт. «Работающих официально граждан слишком мало — экономика не может предоставить достаточного количества рабочих мест, около 20 миллионов человек работают неофициально, не платя ничего в пенсионный фонд. А пенсионеры живут все дольше и дольше. Ситуация движется к тупику», — отметил Калугин.

Вводить такую систему стоило 10 лет назад, в лучшие времена для российской экономики. «Если не ввести накопительную систему сейчас, то те, кто сегодня работает, в старости будут нищими», — подчеркнул эксперт.

Несмотря на ситуацию с пенсиями, некоторые политики вместо необходимых реформ предлагают возвращаться назад и возвращать предыдущие условия выхода на пенсию, отмечает Калугин. «К старому пенсионному возрасту вернуться нельзя — года через три бюджет просто разорвет. Сейчас даже при новом пенсионном возрасте 23-24% бюджета выделяется ПФР и в нем все равно сохраняется дефицит. А если вернуться к старым условиям, потребуется еще три-четыре миллиарда для покрытия дефицита, дыра будет только расти. Поэтому такие предложения — популизм, — заключил он.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.