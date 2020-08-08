Медведев раскрыл цель войны с Грузией в 2008 году

Россия будет защищать своих граждан в любой точке мира, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские военные в 2008 году защищали жителей Южной Осетии и Абхазии от агрессии Грузии, которая, по сути, объявила войну. С таким заявлением выступил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Сегодня исполняется 12 лет, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии. По сути, речь шла об объявлении войны Российской Федерации», — приводит цитату Медведева информационное агентство RNS . По словам экс-президента России, именно поэтому он принял решение ввести войска в Абхазию и Южную Осетию, чтобы защитить граждан от грузинской агрессии.

В противном случае регион Закавказья превратился бы в очаг постоянных конфликтов, что для России неприемлемо, отметил Медведев. По словам зампреда Совбеза, РФ всегда выступает за мир в соседних государствах и, одновременно, не позволит нападать на своих граждан где бы то ни было.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался ночью на 8 августа с обстрела войсками Грузии столицы республики Цхинвала. Также военные Грузии попытались штурмовать город и лагеря российских миротворцев. Россия встала на защиту республики, защищая ее и своих граждан. Война длилась пять дней, в результате боевых действий погибло менее тысячи человек, 72 из них были российскими военнослужащими. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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