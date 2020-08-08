08 августа 2020

В Бейруте российскому журналисту в голову попала граната. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Экологический аудит на Мечел. Челябинск, пресса
Из-за того, что военкор был в панорамной маске, травм он не получил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время митингов в Бейруте в голову руководителя бюро ВГТРК на Ближнем Востоке Евгения Поддубного попала слезоточивая граната. Видео опубликовано в Instagram телеведущего Владимира Соловьева.

«Во время прямого эфира из Бейрута в голову Евгению Поддубному @epoddubny попала слезоточивая граната», — написал телеведущий. Из-за того, что военкор был в панорамной маске, травм он не получил.

Во вторник, 4 августа, в порту Бейрута произошел мощный взрыв, вызванный воспламенением 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Инцидент привел к многочисленным жертвам и разрушениям в центре города. После этого в Ливане начались протесты. Демонстранты выразили недоверие правительству после взрыва и потребовали его отставки. В ходе беспорядков участники ворвались в здания министерства иностранных дел, министерства экономики, штаб-квартиры Ассоциации ливанских банков, а также штурмовали министерства энергетики и окружающей среды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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