Во время митингов в Бейруте в голову руководителя бюро ВГТРК на Ближнем Востоке Евгения Поддубного попала слезоточивая граната. Видео опубликовано в Instagram телеведущего Владимира Соловьева.
«Во время прямого эфира из Бейрута в голову Евгению Поддубному @epoddubny попала слезоточивая граната», — написал телеведущий. Из-за того, что военкор был в панорамной маске, травм он не получил.
Во вторник, 4 августа, в порту Бейрута произошел мощный взрыв, вызванный воспламенением 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Инцидент привел к многочисленным жертвам и разрушениям в центре города. После этого в Ливане начались протесты. Демонстранты выразили недоверие правительству после взрыва и потребовали его отставки. В ходе беспорядков участники ворвались в здания министерства иностранных дел, министерства экономики, штаб-квартиры Ассоциации ливанских банков, а также штурмовали министерства энергетики и окружающей среды.
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