Twitter планирует объединиться с TikTok

Компания Twitter провела переговоры с китайским сервисом TikTok. Они обсуждали возможное объединение с американским отделением приложения.
«Twitter заинтересована только в американском сегменте социальной сети», — пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. Однако, как отмечает издание, вероятность покупки TikTok Twitter-ом крайне низкая, поскольку Microsoft является более крупной компанией. Рыночная стоимость Twitter составляет приблизительно 29 млрд долларов, в то время как Microsoft оценивается в более чем 1,6 трлн долларов.
Ранее, как напоминает RT, президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы американское подразделение TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября во избежание запрета на территории страны.
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