Вторая волна коронавируса настигнет россиян в октябре Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Осенью следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, не обойдет она и Россию, заявил доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов. Он отметил, что подъём заболеваемости ожидается в октябре, и пациенты в этот период будут тяжелее переносить инфекцию, чем те, кто заразился летом.

В интервью журналисту RT Антону Красовскому Фаворов рассказал, что вероятность второй волны коронавируса весьма высока. «Мы все знаем, что осенью, в начале зимы начинается заболеваемость гриппом. Он [коронавирус] не будет столь страшным, как ожидается в других местах, где вообще не было заболеваемости, но он все равно может быть, потому что эпидемия прекращается при 70% проиммунизированных. А у нас в Москве только 30%», — отметил врач. Эпидемиолог предположил, что в столице подъем заболеваемости начнется довольно рано, и к ноябрю-январю достигнет пика, который был по заразившимся в апреле, а после эпидемия пойдет на спад. По другим регионам, прогнозирует врач, к сезонному подъему нужно готовится более серьезно.

Он также предположил, что медицинские маски придется носить еще два года. «Поймите, это не только вас защищает. Вирус зависит от дозы, которую вы передаёте. Когда на вас надета маска — доза падает», — подчеркнул Фаворов. При этом врач отметил, что лучше переболеть сейчас. «Чем больше народу сейчас переболеет, тем меньше будет болеть в сезон, когда заболеваемость будет гораздо более тяжёлой. Потому что ультрафиолет, условно, на вирус в то время действовать не будет. И он будет злобным», — заключил специалист.

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