Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ждет судьба бывшего украинского лидера Виктора Януковича. Об этом депутат написал в своем twitter-аккаунте.
«Избиратели уже отказали в доверии Лукашенко. Александра Григорьевича ждет судьба Януковича», — заявил Жириновский. Он также поддержал участников протестов в Белоруссии. Депутат считает, что задержанных в стране журналистов должны освободить.
Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после закрытия участков на выборах президента республики 9 августа. Граждане страны вышли на улицы после объявления предварительных итогов голосования, на которых лидировал действующий президент.
Участниками протестных акций стали несколько тысяч человек. Митингующие бросают в полицейских зажженные файеры. Правоохранители применили светошумовые гранаты, чтобы разогнать митингующих, передает агентство Nation News.
На президентских выборах 2004 года на Украине после объявления предварительных результатов, согласно которым победил Виктор Янукович, начались массовые протесты. Было назначено переголосование, по результатам которого победу на выборах одержал Виктор Ющенко. На президентских выборах 2010 года Янукович вновь стал президентом. В 2014 году его фактически отстранили от власти, и он уехал в Россию. Впоследствии против Януковича были возбуждены многочисленные уголовные дела.
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