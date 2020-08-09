Алису Прудникову обвинили в обмане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова, которая выступила одним из организаторов выставки «Немосква не за горами» в санкт-петербургском Манеже, оказалась в центре скандала с художниками. Победители конкурса, в числе организаторов которого была Прудникова, заявили, что им отказали в обещанной поддержке.

Возмущение высказали финалисты кураторской школы (проходила в городе Сатка Челябинской области в конце 2019 года) Елизавета Кашинцева и Олег Устинов. Они заявили, что поддержку оказали лишь одному из трех финалистов. Как уточнил в разговоре с URA.RU Олег Устинов, большинство участников кураторской школы изначально ориентировались на то, что все их проекты будут воплощены в регионах. «Я не предполагал, что поддержка может быть какая-то моральная», — отметил художник. Однако, по его словам, в какой-то момент формулировки в договорах поменялись с «получат поддержку партнеров проекта, их идеи будут реализованы в регионах», на «будут рекомендованы к дальнейшей реализации, получат поддержку платформы NEMOSKVA».

Получить комментарий Алисы Прудниковой не удалось — она не ответила на звонок корреспондента агентства. Ранее она разместила свою позицию на портале aroundart.org. «Все три проекта нам были искренне интересны. Проект Олега Устинова был создан для Ростова-на-Дону, и не мог быть реализован в пространстве Манежа адекватно замыслу куратора. Проект Елизаветы Кашинцевой было невозможно осуществить в условиях пандемии, так как он предполагал проведение и съемку массовых мероприятий. Поэтому выбор пал на Евгения Кутергина», — написала Прудникова.