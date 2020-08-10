Пациентов южноуральской горбольницы пришлось переводить в другие отделения из-за потопа во время ливня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском городе Южноуральск несколько палат затопило во время ливня. Пациенты сняли на видео, как вода с потолка капает в ведра.

«Не сдаемся, лежим до последнего. Койки раздвинули. Ведра стоят, капает. Дождь в больнице пошел, прям в палате. Надо же такое… Это же русская медицина. Как в полевых условиях. В туалете вчера еще стекло разбилось. В будку будем ходить», — иронизирует пациент, автор ролика. По его словам, на кадрах — отделение хирургии, где люди под капельницами лежат на кроватях между ведрами, куда капает вода с потолка.

Главврач горбольницы Наталья Ишуткина сообщила, что этой проблеме не один десяток лет. «В середине 2000-х при прежнем руководстве на крыше установили две вышки связи. Затем через суд добились демонтажа вышки МТС. Осталась вышка „Билайна“. Она отключена, но документов нет, и компания отказывается ее убирать. Больница не имеет право тратить на это свои деньги. Поэтому судимся с „Билайном“ за демонтаж. Распорки вышки с годами от ветра расшатались, во время ливня крыша протекла. Больных из трех палат перевели в другие палаты. Пациентов не много — из-за коронавируса госпитализация в полном объеме не возобновилась. Протечки ищем и устраняем. О ситуации проинформированы глава Александр Лазарев и минздрав области. Общими усилиями решим проблему», — заверила медик.

На сайте «Билайна» указан только один номер телефона пресс-службы. По нему не ответили на звонок корреспондента URA.RU.