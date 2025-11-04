В День народного единства Текслер назвал главную особенность Челябинской области

Алексей Текслер обратился к жителям области по случаю Дня народного единства Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем народного единства. Он назвал Южный Урал одним из самых многонациональных регионов страны, который во все времена был опорой державы. Об этом он сообщил 4 ноября 2025 года в видео, опубликованном в его telegram-канале.

«Мы с вами живем в одном из самых многонациональных регионов страны, который во все времена был и остается опорой нашей державы. В дружбе и добрососедстве на Южном Урале живут представители разных народов, и мы особенно ясно ощущаем богатство и красоту различных традиций, культур, великую силу общенародного единства», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что сплочение ради общей цели всегда помогало народу выстоять перед лицом самых суровых испытаний. По его словам, в ходе специальной военной операции бойцы мужественно и самоотверженно защищают родину, отстаивают ее независимость, а вся страна объединилась в стремлении приблизить победу. Губернатор добавил, что жители региона в горе и в радости проявляют отзывчивость, солидарность и взаимную поддержку, гордятся доблестью предков и современных героев.