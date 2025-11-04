СК опроверг информацию о расчленении тела 5-летней девочки в Челябинске
Слеователи возбудили уголовное дело по факту гибели 5-летней девочки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Следственное управление СК России по Челябинской области опровергло информацию о расчленении пятилетней девочки, найденной 3 ноября в квартире жилого комплекса «Ньютон» на северо-западе Челябинска. Тело ребенка с колото-резаными ранениями обнаружил собственник жилья в диване.
«Видим в релизах некоторых пабликов информацию о расчленении тела ребенка. Это информация не верная», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
По данным следствия, квартиру на улице 250-летия Челябинска арендовала 43-летняя женщина с дочерью. Собственник обнаружил тело девочки после того, как потребовал освободить жилье. Тело предположительно пролежало в диване около десяти дней. Ранее появилась информация о том, что его разрезали по частям.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего). Как уточнили в ГУ МВД по Челябинской области, на теле ребенка обнаружены признаки насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
