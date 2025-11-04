СК опроверг информацию о расчленении тела 5-летней девочки в Челябинске

Слеователи возбудили уголовное дело по факту гибели 5-летней девочки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственное управление СК России по Челябинской области опровергло информацию о расчленении пятилетней девочки, найденной 3 ноября в квартире жилого комплекса «Ньютон» на северо-западе Челябинска. Тело ребенка с колото-резаными ранениями обнаружил собственник жилья в диване.

«Видим в релизах некоторых пабликов информацию о расчленении тела ребенка. Это информация не верная», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

По данным следствия, квартиру на улице 250-летия Челябинска арендовала 43-летняя женщина с дочерью. Собственник обнаружил тело девочки после того, как потребовал освободить жилье. Тело предположительно пролежало в диване около десяти дней. Ранее появилась информация о том, что его разрезали по частям.

Продолжение после рекламы