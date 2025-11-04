Челябинские курорты открывают горнолыжный сезон: все о ски-пассах и доступных склонах

Горнолыжный сезон в Челябинской области стартует в середине ноября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинской области первые горнолыжные трассы начнут открываться уже в ноябре. Региональные курорты подготовили обновленные трассы, акции на сезонные абонементы и новые предложения для начинающих лыжников и сноубордистов. О том, когда именно стартует сезон и сколько стоят ски-пассы и прокат инвентаря, рассказывает URA.RU.

«Солнечная долина» (Миасс)

Раньше всех — 11 ноября — примет гостей горнолыжный курорт «Солнечная долина» под Миассом. На территории работают 14 трасс общей протяженностью 12 километров: от учебных и детских до спортивных. Перепад высот — 230 метров, склоны оборудованы системами искусственного оснежнения и освещения.

Почасовой билет для взрослых, согласно информации сервиса «Туристер», стоит четыре тысячи рублей за три часа или 4500 рублей за четыре часа, для детей до 12 лет — 2500 и 2600 рублей соответственно. Есть также тарифы по количеству подъемов: взрослым 20 подъемов обойдутся в 5500 рублей, детям — в 3900 рублей. Ски-пасс действует не только в «Солнечной долине», но и в «Завьялихе» и «Каменном цветке» — в рамках нового горно-туристического кластера Южного Урала. Для владельцев абонементов предусмотрен единый трансфер между курортами.

Челябинцам предлагают абонементы на ски-пассы на сезон Фото: Александр Елизаров © URA.RU





Кроме того, в продажу выпустили сезонные абонементы, обещая сезонную скидку: 200 подъемов за 36 тысячи рублей и 100 за 20 тысяч рублей. В «Солнечной Долине» уточнили, что по одному такому ски-пассу можно кататься вдвоем.

«Завьялиха» (Трехгорный)

Горнолыжный курорт «Завьялиха», расположенный на юго-востоке области, традиционно открывает сезон в середине ноября. Здесь восемь трасс различной сложности: от зеленых учебных до «черной» для опытных спортсменов. Самая длинная — трасса «Малахит» протяженностью почти три километра.

Цены на катание зависят от времени и дня недели. Двухчасовой ски-пасс стоит 800 рублей в будни, 1200 — в выходные и 1500 — в праздники. Дневной тариф — 1750, 2200 и 2600 рублей соответственно. Можно также оплатить количество подъемов — от тысячи рублей за пять. Прокат комплекта снаряжения (лыжи, ботинки, палки или сноуборд) обойдется от 400 рублей в будни до 1500 рублей в праздничные дни. Защитный шлем или маска — от 100 рублей в час, услуги инструктора — от 1500 рублей за занятие.

«Завьялиха», «Солнечная долина» и "Каменный цветок стали единый горнолыжный кластер Фото: Александр Кулаковский © URA.RU





«Завьялиха» наряду с «Солнечной долиной» и «Каменным цветком» входит в единый горнолыжный кластер, где действует общий ски-пасс. Это значит, что кататься можно на всех трех курортах с одной картой.

«Евразия» (Куса)

Здесь сезон стартует 14 ноября. Первые трассы длиной 250 и 350 метров будут открыты в середине месяца, остальные — по мере подготовки. Всего на территории курорта оборудовано семь склонов, включая учебные, фристайл-зоны и трассы для фрирайда.

Стоимость катания для взрослых начинается от тысячи рублей в час и доходит до 3500 рублей за полный день. Для детей тарифы варьируются от 500 до 2450 рублей. Прокат комплекта снаряжения обойдется в среднем в 650–1050 рублей в час в зависимости от комплектации и дня недели.

«Егоза» (Кыштым)

ГЛК «Егоза» планирует открыть сезон 19 ноября. В этом году акцент сделан на катание для начинающих: появится новая учебная трасса и комплексные пакеты для новичков. Точные цены на зимний сезон 2025 года пока не объявлены. В прошлом году ски-пассы стоили от 1100 рублей за три часа до 2500 рублей за день, а прокат комплекта снаряжения обходился примерно в 700 рублей в час или 3300 рублей в день.

«Райдер» (Миасс)

ГЛК «Райдер» планируют открыть для катаний к концу ноября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU





Курорт «Райдер» начнет работу 20 ноября. Комплекс расположен у подножия Ильменского заповедника и ориентирован на семейный отдых. Здесь доступны сезонные ски-пассы Standard (для будней) и VIP (на все дни недели). При ранней покупке стандартный абонемент на сезон стоит от 13 700 рублей, VIP — от 16 800. При покупке трех и более ски-пассов действует скидка тысяча рублей на каждый. Час катаний обойдется взрослым в 540 рублей в будни и 660 рублей в выходные.

Аренда комплекта снаряжения обойдется взрослым в 300–360 рублей в час, детям — от 210 рублей. Отдельно можно взять ботинки (300–360 рублей), шлем (100 рублей) и палки (100 рублей).

«Аджигадак» (Магнитогорск)