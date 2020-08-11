Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса

Владимир Путин рассказал, что его дочь привилась новой российской вакциной от COVID Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей привилась новой российской вакциной от коронавируса. Глава государства на совещании с правительством также рассказал, как девушка чувствовала себя после вакцинации.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим и все», — цитирует Путина РИА «Новости». Будет ли прививаться вторая дочь, президент не уточнил.

Путин 11 августа заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании с президентом подчеркнул, что российская вакцина оказалась высокоэффективной и безопасной.

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