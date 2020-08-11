Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса

Россия опередила другие страны мира в борьбе с инфекцией Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Утром 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Регистрация [вакцины от коронавируса] произошла. Надеюсь, что и у наших коллег за рубежом тоже работа будет двигаться, и на мировом рынке лекарственных препаратов, вакцин, появится много продуктов, которые можно будет использовать», — заявил Путин.

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, зарегистрированная в России вакцина от коронавируса производства исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность. Первыми предлагается вакцинировать медицинских работников и учителей, отметил он. Это будет в августе—сентябре. В гражданском обороте вакцина появится 1 января 2021 года.

С начала пандемии в России выявлено 897 599 инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки коронавирус выявили у 4 945 человек. Количество зараженных идет на спад, сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. От болезни умер 15 131 человек.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.