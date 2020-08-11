Десятки детей заболели коронавирусом в российском летнем лагере

В оздоровительном лагере «Улыбка» в Ивановской области произошла вспышка коронавируса. В настоящее время известно о 52 заболевших детей.
«На данный момент у 52 детей и шести взрослых подтвержден положительный тест на коронавирус», — цитирует ТАСС первого замглавы департамента здравоохранения региона Алексея Бутянкина. Лагерь расположен в Лежневском районе Ивановской области.
Несмотря на инфекцию, вопрос о госпитализации заболевших не стоит. По словам чиновника, все переносят вирус в легкой форме и их состояние не вызывает опасений у врачей.
По данным главы регионального управления Роспотребнадзора Павла Колесника, в лагере проведено 144 теста на коронавирус. Все дети и персонал отправлены на карантин.
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