Десятки детей заболели коронавирусом в российском летнем лагере

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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, летний лагерь, детский лагерь, летние каникулы, загородный лагерь, оздоровительный лагерь
Госпитализировать заболевших пока не планируют Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В оздоровительном лагере «Улыбка» в Ивановской области произошла вспышка коронавируса. В настоящее время известно о 52 заболевших детей.

«На данный момент у 52 детей и шести взрослых подтвержден положительный тест на коронавирус», — цитирует ТАСС первого замглавы департамента здравоохранения региона Алексея Бутянкина. Лагерь расположен в Лежневском районе Ивановской области.

Несмотря на инфекцию, вопрос о госпитализации заболевших не стоит. По словам чиновника, все переносят вирус в легкой форме и их состояние не вызывает опасений у врачей.

По данным главы регионального управления Роспотребнадзора Павла Колесника, в лагере проведено 144 теста на коронавирус. Все дети и персонал отправлены на карантин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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