Курганским заключенным предлагают купить досрочное освобождение

Курганским осужденным продают досрочное освобождение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Осужденным исправительной колонии №2 под Курганом предлагают купить условно-досрочное освобождение. Предложение звучит от такого же осужденного, который отбывает наказание в колонии на Просвете. Об этом URA.RU рассказали родственники осужденных и бывший заключенный ИК-2, депортированный в Таджикистан Мурат Джалалов.

«Осужденный [называет имя и фамилию] предложил передать 200 000 рублей за решение вопроса об УДО. Сказал, что большую часть он передаст трем сотрудникам колонии [перечислил имена, в числе которых замначальника колонии]», — уточнил Джалалов.

Он также добавил, продавец УДО при этом обещал, что сотрудники колонии направят все необходимые документы в суд. Препятствием не должны были стать взыскания и отрицательные характеристики.

Другие осужденные, которые освободились по УДО подтверждали, что перед этим передавали деньги указанному заключенному. «Они отдали по 200 000 рублей и получили положительные характеристики, с них убрали взыскания, тем самым способствовали прохождению по УДО», — пояснил экс-заключенный.

Джалалов рассказал, что после получения информации решил не нарушать закон и не дал взятку. При этом сам подал прошение в суд. Однако у него появилось несколько выговоров, о которых он не знал. В результате суд отказал в УДО.

В пресс-службе УФСИН России по Курганской области агентству прокомментировали, что решение об УДО принимается судом. После отбытия части срока, зависящей от тяжести преступления, осужденный может обратиться в суд. «Процедура полностью регламентирована законом и исключает участие в ней физических лиц», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в этой же колонии назревал бунт из-за осужденного Евгения Агеева, который вызывает недовольство местного контингента. Он жил в отдельной камере, а не в бараке, при этом подчеркивал свое привилегированное положение.