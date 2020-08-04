В курганской колонии назревает бунт Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Осужденный Евгений Агеев, который отбывает наказание в курганской колонии на Просвете, вызывает недовольство местного контингента. Он живет в отдельной камере, а не в бараке, при этом подчеркивает свое привилегированное положение. О возможном бунте в этой связи URA.RU рассказали сразу несколько источников знакомых с ситуацией.

«Живет он не как арестант, а на VIP-положении. Строит зону и раскачивает недовольство, назревает бунт среди арестантов. „Косой“ [кличка Агеева] прикрывается якобы поддержкой силовиков, а взамен финансирует стройки колонии», — пояснил один из источников.

Другой рассказал, что, по его данным, финансовая помощь составила 200 тысяч рублей. На эти деньги проводится ремонт отрядов. «Взамен Агеев сидит в одиночной камере, возможно даже с кондиционером. При этом умудрялся заработать в колонии. Когда он числился в медсанчасти, носил белый халат, а не робу», — уточнил осведомитель. По его словам, Агеев продавал справки за 5000 рублей, брал деньги за лечение зубов, а эти действия могут квалифицироваться, как нарушение закона. Против Агеева поднялись сотрудники медсанчасти колонии, которые сказали, либо его убирают, либо весь персонал увольняется.

Еще один инсайдер утверждает, что на Агеева может готовиться покушение. «Он многих кинул на деньги. Одну из компаний, например, на 90 млн рублей. Их перечислили на строительство объекта, но он сменил директора и юрадрес — перевел фирму в Чечню. По такой же схеме он присвоил 45 млн рублей, переведя компанию в Калмыкию. На зоне тоже много тех, кто на него зол», — пояснил источник. По данным редакции за указанные действия Агеева не судили и уголовные дела не возбуждались.

Он добавил, что Агеева в колонии стали усиленно охранять. Кроме того, заговорили о его досрочном освобождении. Юрист поделился с URA.RU мнением, что по УДО Агеев в этом году не выйдет. «Ему надо отбыть 2/3 срока, а это 6 лет. Но его могут перевести на облегченный режим», — считает юрист.

Обновлено в 17:20: В пресс-службе УФСИН России по Курганской области URA.RU ответили, что не имеют право предоставлять третьим лицам персональную информацию про осужденных. «Все осужденные в исправительных учреждениях УФСИН содержатся в равных условиях. Решение об условно-досрочном освобождении принимается судом», — отметили в ведомстве. При этом УДО может применяться только при отбывании части срока наказания, зависящего от тяжести преступления.