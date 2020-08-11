Алтайский священник попросил Маска научить россиян строить ракеты

По мнению священника, России нужна помощь в строительстве ракет Фото: Официальный сайт «Роскосмос»

Священник из Барнаула Александр Микушин благословил американского изобретателя и предпринимателя Илона Маска на успехи в космической отрасли. Вместе с тем Микушин попросил Маска отправить сотрудников своей компании в Россию, чтобы те научили россиян строить ракеты.

«Пусть Всемилостивый Господь благословит Вас [Илона Маска] и сотрудников Вашей компании на дальнейшие успехи в космической отрасли. И, пожалуйста, отправьте специалистов Вашей компании в Россию. Пусть они научат сотрудников конструкторского бюро „Салют“ делать ракеты с многоразовыми возвращаемыми ступенями», — написал священник в своем обращении, опубликованном в его профиле во «ВКонтакте».

Также священнослужитель поздравил Маска с успешным завершением первого полета нового космического корабля Crew Dragon. Микушин подчеркнул, что космонавты впервые за девять лет отправились в космос не с Байконура, а с космодрома в США на технике, созданной частной компанией.

В конце мая компания SpaceX Илона Маска осуществила первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией. Корабль Crew Dragon находился в космосе более 60 дней. После его запуска Маск назвал миссию «первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом». В разговоре с URA.RU летчик-космонавт РФ Михаил Корниенко заявил, что успех Илона Маска пойдет России на пользу — этот опыт замотивирует специалистов Роскосмоса усерднее работать и создавать более качественные разработки.

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