Силовики вернутся с проверкой в челябинское министерство

Ревизоры КСП проверили расходы на медицину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Контрольно-счетная палата Челябинской области передала в прокуратуру материалы по проверке расходования бюджетных средств при строительстве четырех фельдшерско-акушерских пунктов в регионе. Вскрыты нарушения на сумму свыше 11 млн рублей. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что по итогам аудита будет проводится доследственная проверка в минстрое региона, которая перерастет в очередное уголовное дело.

«Коллегией КСП утверждены материалы проверки законности использования бюджетных средств на строительство четырёх фельдшерско-акушерских пунктов в Брединском, Агаповском, Октябрьском районах и Копейске, — говорится в сообщении официального telegram-канала КСП. — Сумма неэффективно израсходованных средств на строительство ФАПов превысила 11 млн рублей, из них с признаками ущерба бюджету Челябинской области 6 млн рублей». В сообщении отмечается, что проверка проводилась по поручению губернатора Алексея Текслера.

Все четыре объекта строила фирма «Флагман». Между заключением одного контракта по строительству одного из ФАПов в конце года и отчетом о его исполнении прошло менее десяти дней. Торги проводил «Челябоблинвестрой», подведомственная структура регионального минстроя.

Бывший директор «Челябоблинвестроя» Алексей Абаимов в марте арестован по обвинению в получении взятки на строительстве биатлонного центра в Златоусте. Он стал фигурантом еще нескольких уголовных дел, связанны со строительством социальных объектов Все уголовные дела был возбуждены по материалам КСП.