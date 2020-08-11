Конфликт между дагестанцами закончился поножовщиной Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте 25-летний уроженец южной республики порезал ножом двух земляков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

По версии следствия, 9 августа между подозреваемым и двумя мужчинами произошла перепалка. Они сделали ему замечание из-за вызывающего поведения. После чего тот вооружился ножом и нанес обидчикам удары. «В связи с пресечением преступных действий жильцами рядом стоящего дома и своевременно оказанной потерпевшим медицинской помощи преступление не было доведено до конца», — прокомментировали в пресс-службе СК по ХМАО.

Злоумышленник задержан, в ближайшее время суд рассмотрит возможность заключения его под стражу. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что все трое участников конфликта уроженцы Дагестана. «Ножевые удары были совершены по голове, в грудную клетку, живот, поясничную область. Если бы не удалось растащить участников драки, все могло закончиться летальными исходами», — прокомментировал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году выходцы с Кавказа устроили массовую драку со стрельбой в Нижневартовске. Поводом стало нежелание двух кланов, чтобы их дети заключили брак.