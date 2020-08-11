В спортивном саммите примут участие международные организации Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Всемирный саммит спорта и бизнеса «Спорт-Аккорд» пройдет в Екатеринбурге в мае 2021 года. Во время мероприятия планируется провести в Екатеринбурге встречу министров спорта 15 стран, заявил сегодня на заседании регионального организационного комитета саммита исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

«Планируется, что помимо традиционных генеральных ассамблей спортивных федераций, в ходе саммита в Екатеринбурге пройдет встреча 15 министров ведущих спортивных мировых держав», — подчеркнул Орлов. Для проверки готовности Екатеринбурга к саммиту в сентябре регион посетят с оценочным визитом представители ассоциации «Спорт-Аккорд», уточнил глава свердловского минспорта Леонид Рапопорт.

Саммит «Спорт-Аккорд» проводится каждый год в новом городе, его участниками становятся международные спортивные федерации, а также делегация Международного олимпийского комитета (МОК). Россия ранее дважды принимала саммит — в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015 — в Сочи.