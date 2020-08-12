В Белоруссии умер 25-летний участник протестов

В Гомеле после задержания скончался 25-летний участник протестов. По некоторым данным, у него были проблемы с сердцем.
«В Гомеле после задержания умер 25-летний участник протестных акций», — сообщает портал «Подъем». Его арестовали 10 августа.
Как уточняет издание, после суда молодому человеку стало плохо, и его госпитализировали. По словам матери погибшего, у него было больное сердце.
Массовые протесты в Белоруссии начались после оглашения результатов выборов президента, согласно которым в голосовании победил Александр Лукашенко. С первого дня протестов сотрудники белорусской милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В ночь на 12 августа в Бресте силовики открыли огонь на поражение по напавшим протестантам, вооруженным арматурой. В результате один из нападавших был ранен, сообщает «Пятый канал».
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