В Белоруссии умер 25-летний участник протестов

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Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, сквер, огонь, толпа, протесты, сквер на драме, свет, фонарики
Он скончался после задержания Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

В Гомеле после задержания скончался 25-летний участник протестов. По некоторым данным, у него были проблемы с сердцем.

«В Гомеле после задержания умер 25-летний участник протестных акций», — сообщает портал «Подъем». Его арестовали 10 августа.

Как уточняет издание, после суда молодому человеку стало плохо, и его госпитализировали. По словам матери погибшего, у него было больное сердце.

Массовые протесты в Белоруссии начались после оглашения результатов выборов президента, согласно которым в голосовании победил Александр Лукашенко. С первого дня протестов сотрудники белорусской милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В ночь на 12 августа в Бресте силовики открыли огонь на поражение по напавшим протестантам, вооруженным арматурой. В результате один из нападавших был ранен, сообщает «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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