На нефтепроводе в Октябрьском районе произошел пожар (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для учебы в школах не будут нужны справки о состоянии здоровья — родительские патрули выходят на рейды — дольщики Нефтеюганска не могут получить жилье — на нефтепроводе произошло возгорание. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 13 августа — в обзоре URA.RU:

Школьникам Югры не нужно будет получать справки о состоянии здоровья

Депзрав ХМАО принял решение, что школьникам не нужно будет получать справки о состоянии здоровья. За исключением тех детей, кто болеет коронавирусом или находится в списке контактных.

Родительские патрули вышли на улицы югорских городов

За соблюдением масочного режима в Югре кроме полиции и МЧС следит и родительская общественность. В их состав входят более 900 педагогов и около 340 родителей школьников, которые проверяют соблюдение эпиднорм в людных местах.

Обманутые дольщики Нефтеюганска могут остаться без квартир

Жители Нефтеюганска могут остаться без денег и без обещанных квартир, так как стройка дома, куда они вложили средства, заморожена. На данный момент на месте стройки только котлован со сваями. Застройщики заявляют, что мэрия не продлевает аренду участка, где происходит строительство. Власти Нефтеюганска обещают найти решение проблемы в ближайшее время.

На нефтепроводе произошел пожар

На нефтепроводе в Октябрьском районе произошел пожар, в котором погиб один человек и трое получили травмы. В тушении принимало участие около 80 сотрудников пожарной службы.