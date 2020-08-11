Власти ХМАО разъяснили, нужна ли школьникам справка о здоровье

Многих родителей напугал фейк о том, что справку о состоянии здоровья будут требовать у всех детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Детям, которые 1 сентября пойдут в школу, не нужно в массовом порядке получать справки о состоянии здоровья. Подобные документы потребуются только тем, кто болеет коронавирусом сейчас или находится в списке контактных. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«В начале следующей недели образовательные организации, зная списки обучающихся, направят запросы в поликлиники. Там скажут, кто сейчас на больничном или в списке тех, кто контактировал с больными коронавирусом. И вот только этим детям потребуются справки о состоянии здоровья», — объяснил Дренин, тем самым опровергнув фейк, который сейчас распространяется по социальным сетям.

Жителей ХМАО, которые увидели сообщения о том, что всех школьников допустят к занятиям только при наличии медсправки, этот фейк напугал. В тематических сообществах уже предрекают гигантские очереди в поликлиниках. «Еще и справка, небось, будет три дня действовать!» — пишет Регина Султанова. «Ну все, очереди можно занимать уже сейчас…» — сокрушается Татьяна Нестерова. «Хорошая идея! Чтобы заболели даже те, кто абсолютно здоров. Браво!» — саркастически комментирует фейк Игорь Филиппов.

В депобразовании добавили, что обязательную медкомиссию пройдут только сотрудники школ, но подобная практика действовала всегда, еще до эпидемии коронавируса. Это в разговоре с журналистом URA.RU подтвердили и опрошенные педагоги.

Ранее URA.RU писало, что родительская общественность активно критикует возможность применения дистанционных форм обучения, взамен привычного способа образования. Официального ответа родители готовятся запросить у президента РФ Владимира Путина.