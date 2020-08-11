В Октябрьском районе на нефтепроводе РН-Няганьнефтегаз произошел пожар. В результате ЧП один человек погиб, трое пострадали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«По поручению прокурора автономного округа Ботвинкина Е.Б. на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Октябрьского района для обеспечения эффективной координации всех правоохранительных служб и организации прокурорской проверки», — сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
В пресс-службе МЧС ХМАО журналисту агентства сообщили, что сам пожар уже ликвидирован. В его тушении принимало участие порядка 80 человек. По факту случившегося следственным комитетом ХМАО начата доследственная проверка.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске в июне загорелся нефтяной резервуар объемом пять тысяч кубометров. В результате происшествия два человека пострадало.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «