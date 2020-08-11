11 августа 2020
10 августа 2020

На нефтепроводе «дочки» «Роснефти» в ХМАО произошел пожар. Есть жертвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ
Пожар на нефтепроводе уже удалось ликвидировать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Октябрьском районе на нефтепроводе РН-Няганьнефтегаз произошел пожар. В результате ЧП один человек погиб, трое пострадали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«По поручению прокурора автономного округа Ботвинкина Е.Б. на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Октябрьского района для обеспечения эффективной координации всех правоохранительных служб и организации прокурорской проверки», — сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В пресс-службе МЧС ХМАО журналисту агентства сообщили, что сам пожар уже ликвидирован. В его тушении принимало участие порядка 80 человек. По факту случившегося следственным комитетом ХМАО начата доследственная проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске в июне загорелся нефтяной резервуар объемом пять тысяч кубометров. В результате происшествия два человека пострадало.

Читатель URA.RU

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «Югра» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...