В ХМАО составили рейтинг самых неэффективных чиновников

В правительстве ХМАО оценили работу муниципалитетов за 2019 год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Березовского и Советского района ХМАО оказались аутсайдерами рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2019 года. Итоговый документ опубликован на официальном сайте органов государственной власти округа.

«Березовский район — 21 место, Советский район — 22 место», — указано в рейтинге. Оба главы муниципалитетов Владимир Фомин и Игорь Набатов от комментариев отказались. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что депрессивные районы ХМАО традиционно оказываются в хвосте рейтинга. «Их внутреннего экономического и социального потенциала не хватает для конкуренции с более обеспеченными территориями ХМАО. Пока дисбаланс между бедным западом и богатым востоком в Югре сохраняется», — заключил инсайдер.

Заместитель губернатора ХМАО Николай Милькис у себя в аккаунте в Instagram написал, что ежегодный мониторинг эффективности деятельности местных властей включает в себя, в общей сложности, 55 показателей. «А также информация о мониторинге состояния жилищного фонда, охраны прав граждан и юрлиц, состояние платежной дисциплины и инвестиционной политики в ЖКХ городских округов и муниципальных районов», — написал Милькис. В число лидеров рейтинга вошел Сургутский и Белоярский районы, а также Ханты-Мансийск.

Ранее URA.RU сообщало, что среди мэров, которым прочили отставку инсайдеры в окружном правительстве, назывались глава Пыть-Яха Александр Морозов и глава Советского района Игорь Набатов. Впрочем, пока они продолжают свою работу.