Скандально известный депутат передумал продолжать карьеру в ХМАО

Егор Сдобников проявлять политические амбиции теперь будет в Краснодарском крае Фото: аккаунт Егора Сдобникова в Instagram

Скандально известный депутат Советского Егор Сдобников решил завершить свою политическую карьеру в ХМАО и передумал баллотироваться в новый состав городской думы, даже несмотря на участие в праймеризе «Единой России». Эту информацию URA.RU подтвердил сам Сдобников.

«Как депутат для Советского я сделал все, что мог. Там нужны новые люди со свежими идеями. А на выборы главы города решил не идти. Мы вместе с семьей переехали в Сочи. Тут больше возможностей. А в Советском я продолжу вести свои бизнес-проекты, просто уже по удаленке», — прокомментировал народный избранник. Он также не исключил, что спустя время будет пробовать себя на политическом поприще уже в Сочи.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Марушкин в разговоре с URA.RU заявил, что на место Сдобникова на выборах в совет депутатов выдвинут другой кандидат. «Он предупредил партию о смене своих жизненных планов и мы были готовы к замене», — заявил Марушкин.

Ранее URA.RU сообщало, что Сдобников оказался в центре скандала после того, как его жена опубликовала в соцсетях видео о семейных гонках на автомобилях на запредельной скорости. Сам депутат назвал описанное супругой событие спланированной PR-акцией. Вскоре после этого он ушел с поста руководителя районного медиахолдинга.