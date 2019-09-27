Супруга депутата городского поселения Советский (Ханты-Мансийский автономный округ) Егора Сдобникова Анастасия опубликовала в социальной сети пост, где рассказала, как ездит с мужем на перегонки на скорости 180 километров в час.
«Тот случай, когда ты гоняешь с мужем, и ты за рулем более быстрого автомобиля на механике, но едешь всего 180 км/ч, а он впереди тебя на автомате уходит „в точку“», — написала Анастасия Сдобникова. Скриншот поста жены югринского депутата опубликовал telegram-канал Mash. Журналисты «URA.RU» пытались связаться с супругами в социальных сетях, однако на момент публикации они были недоступны.
Сдобников, помимо депутатства, занимает пост гениального директора главного СМИ Советского ОАО «Районное телевидение и редакция газеты», он также является бизнес-тренером.