26 сентября 2019
25 сентября 2019

Жена депутата из ХМАО похвасталась ездой под 180 км/час. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Pixabay. Екатеринбург, скорость, спидометр
Супруга депутата Советского похвасталась быстрой ездойФото: pixabay.com / Pixabay License

Супруга депутата городского поселения Советский (Ханты-Мансийский автономный округ) Егора Сдобникова Анастасия опубликовала в социальной сети пост, где рассказала, как ездит с мужем на перегонки на скорости 180 километров в час.

«Тот случай, когда ты гоняешь с мужем, и ты за рулем более быстрого автомобиля на механике, но едешь всего 180 км/ч, а он впереди тебя на автомате уходит „в точку“», — написала Анастасия Сдобникова. Скриншот поста жены югринского депутата опубликовал telegram-канал Mash. Журналисты «URA.RU» пытались связаться с супругами в социальных сетях, однако на момент публикации они были недоступны.

Фото: телеграм-канал Mash

Сдобников, помимо депутатства, занимает пост гениального директора главного СМИ Советского ОАО «Районное телевидение и редакция газеты», он также является бизнес-тренером.

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