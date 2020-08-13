В Белоруссии глава милиции извинился за жестокость силовиков

Глава УВД Гродненской области Белоруссии Вадим Синявский попросил прощения у граждан, пострадавших от рук милиции. С обращением он выступил перед сотрудниками предприятия «Химволокно», объявившими забастовку.
«Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно. Мы разберемся, я обещаю», — приводит слова Синявского портал TUT.BY.
Сотрудники предприятия, объявившие забастовку из-за прошедших в республике президентских выборов, сообщили чиновнику, что почти у каждого из собравшихся 200 человек от рук милиции пострадали родственники или знакомые. Синявский ответил, что ему стыдно за подчиненных, однако заявил, что у силовиков не было выбора. «Мы такие же люди, как все остальные», — заключил он.
С 9 августа в Белоруссии проходят протесты и забастовки проходят после объявления официальных результатов выборов президента республики. По данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, напоминает RT. В свою очередь независимые экзитполы показывали такой результат у его оппонента Светланы Тихановской. Силовики жестоко избивают протестующих и открывают по ним огонь. Несколько человек погибли.
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