Участники протестных акций в Минске пострадали в результате столкновений с ОМОНом. Силовики стреляют резиновыми пулями и используют светошумовые гранаты. В соцсетях появились первые фотографии пострадавших.
«В Минске силовики стреляют по протестующим резиновыми пулями. Есть раненные в ноги», — передает «МБХ медиа».
Силовики выдавливают протестующих с улицы Романовской Слободы. Бойцы ОМОНа идут цепочкой, а за ними едут около шести автозаков. Отмечается, что слышны звуки электрошокеров и выстрелов, также раздались два взрыва светошумовых гранат. Тем временем на Сторожовской улице высадилась большая группа внутренних войск — около 20 грузовиков, сообщает Sputnik Беларусь. Силовики направляются в сторону протестующих. Telegram-канал Nexta Life передает, что в районе Белой вежи люди схлестнулись с силовиками, сотрудники ОМОНа лежат на земле, люди вооружились щитами, палками и шлемами.
Пацярпелы ў Менску, на скрыжаваньні праспэкту Машэрава і вуліцы Ціміразева. pic.twitter.com/LTViFMkHHQ— Радыё Свабода (@svaboda) August 9, 2020
Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в самом центре Минска на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы. После этого в небо поднялось облако дыма. По данным ряда белорусских СМИ, в стычках с полицией пострадало несколько десятков человек. В МВД страны говорят о том, что в интернете распространяют фейки о протестах в белорусских городах.
Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после закрытия участков на выборах президента республики 9 августа. Согласно последним данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко побеждает во всех районах Белоруссии, которые отчитались о подсчете голосов.
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