09 августа 2020

СМИ Белоруссии показали пострадавших при стычках с ОМОН. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированный митинг
Силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участники протестных акций в Минске пострадали в результате столкновений с ОМОНом. Силовики стреляют резиновыми пулями и используют светошумовые гранаты. В соцсетях появились первые фотографии пострадавших.

«В Минске силовики стреляют по протестующим резиновыми пулями. Есть раненные в ноги», — передает «МБХ медиа».

Силовики выдавливают протестующих с улицы Романовской Слободы. Бойцы ОМОНа идут цепочкой, а за ними едут около шести автозаков. Отмечается, что слышны звуки электрошокеров и выстрелов, также раздались два взрыва светошумовых гранат. Тем временем на Сторожовской улице высадилась большая группа внутренних войск — около 20 грузовиков, сообщает Sputnik Беларусь. Силовики направляются в сторону протестующих. Telegram-канал Nexta Life передает, что в районе Белой вежи люди схлестнулись с силовиками, сотрудники ОМОНа лежат на земле, люди вооружились щитами, палками и шлемами.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в самом центре Минска на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы. После этого в небо поднялось облако дыма. По данным ряда белорусских СМИ, в стычках с полицией пострадало несколько десятков человек. В МВД страны говорят о том, что в интернете распространяют фейки о протестах в белорусских городах.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после закрытия участков на выборах президента республики 9 августа. Согласно последним данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко побеждает во всех районах Белоруссии, которые отчитались о подсчете голосов.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Происшествия Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...