От снижения ставки пострадают вкладчики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Центробанк РФ до конца года может снизить ключевую ставку до 4%. Это поможет решить ряд социальных вопросов, но будет не очень выгодно для вкладчиков. Такое мнение высказывает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Это [снижение ставки] будет не очень выгодно для вкладчиков, но обеспечит дополнительный приток ликвидности в экономику, а также поможет решить ряд социальных вопросов, например, обеспечение доступного жилья для молодых семей», — цитирует экономиста Росбалт.

Мильчакова уточнила, что за снижением ключевой ставки ЦБ последует снижение процентных ставок банков по кредитам и депозитам. Она отметила, что за первое полугодие ставки по кредитам упали в среднем на 0,6 процентного пункта до 12,6-12,7% годовых. Понизились и ставки по депозитам физических лиц, но менее чем на 0,5 процентного пункта, на начало августа средняя ставка в высоконадежных банках составляла примерно 3,6-4% годовых.

В июле Центробанк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. Как напоминает «Национальная служба новостей», пиковое значение ключевой ставки пришлось на декабрь 2014 года, когда она была установлена на уровне 17%.

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