Жена Дегтярева привезла в Хабаровск не всех детей

Михаил Дегтярев говорил, что у детей возникнут трудности с переездом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Хабаровск к врио главы региона Михаилу Дегтярева приехала его семья. Однако близкие политика прибыли не в полном составе — из четверых детей Дегтярева в Хабаровск привезли только двоих. Видео встречи семьи Дегтярев опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

«Сегодня прилетели в Хабаровск супруга Михаила Владимировича с двумя сыновьями. Он встретил их в аэропорту», — рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Хабаровского края. На опубликованном Дегтяревым видео зафиксировано, как врио губернатора встречает супругу, с ней сын-подросток и младший ребенок в коляске. «Прилетели любимые мои», — написал Дегтярев.

Дегтярев назначен врио главы региона 20 июля после смещения с поста бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. В Хабаровск он прибыл 21 июля. В конце июля Дегтярев заявил, что в ближайшие несколько недель ждет приезда в Хабаровск жены с младшим сыном. Тогда он отметил, что основная сложность в вопросах переезда связана с началом учебного года у детей.

Ранее Дегтярев поддержал инициативу по передаче правительственной яхты школьникам Хабаровского края, напоминает телеканал 360. Также врио губернатора заявил, что намерен бороться с вырубкой леса в Хабаровском крае, пишет «Национальная служба новостей».

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