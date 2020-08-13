13 августа 2020
12 августа 2020

Тюменская область увеличивает шансы на скорую отмену карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Зоны отдыха открыты после карантина. Набережная Тюмени, 22.06.2020
За сутки в Тюменской области число зараженных COVID-19 сократилось до 381 Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки COVID-19 был обнаружен у 55 жителей Тюменской области. Информацию об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. При этом, несмотря на небольшой скачок (за день до этого выявили 65 случаев заболевания, а перед этим — 64), число зараженных продолжает сокращаться. В регионе их осталось менее 400.

«Тюменская область — 55 (человека с подтвержденным диагнозом COVID-19)», — сообщает федеральный оперативный штаб. Случаев новых смертей не зарегистрировано.

С начала пандемии коронавирус был обнаружен у 6910 человек, тогда как выздоровело уже 6529. Таким образом, после сегодняшнего заседания оперштаба с участием губернатора Тюменской области Александра Моора, у тюменцев есть шансы не только на новые послабления, но и на возможную отмену карантина.

Ранее агентство писало о том, в Тюменской области был отменен обязательный двухнедельный карантин для прибывших из-за границы. Однако, сперва им все же придется выполнить ряд условий, связанных с профилактикой коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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