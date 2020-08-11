Прибывающим из-за границы в Тюменскую область больше не надо сидеть на самоизоляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области отменили обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за границы. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Ранее все прибывшие из заграничных поездок обязаны были сообщить о себе и своем местоположении на специальную горячую линию и провести две недели на самоизоляции.

«Соответствующие корректировки внесены в постановление правительства Тюменской области №120 „О введении режима повышенной готовности“», — указано в сообщении оперштаба. Тем не менее, прибывающим из-за границы в Тюменскую область все же придется выполнить ряд условий, связанных с профилактикой коронавируса:

До вылета в Россию нужно заполнить на сайте госуслуг анкету регистрации прибывающих в РФ (это необходимо сделать до регистрации на рейс);

Сдать анализы на COVID-19 в течение трех календарных дней с момента прилета в страну и сообщить об их результатах через специальную форму на сайте госуслуг;

При ухудшении самочувствия обратиться за медпомощью без посещения больниц и других медорганизаций (например, вызвав скорую помощь).

Ранее агентство писало о том, что самоизоляцию отменили для прибывающих в Тюменскую область из других регионов России и вахтовиков.