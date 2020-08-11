11 августа 2020
10 августа 2020

В Тюменской области отменили карантин. Но не для всех

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибывающим из-за границы в Тюменскую область больше не надо сидеть на самоизоляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области отменили обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за границы. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Ранее все прибывшие из заграничных поездок обязаны были сообщить о себе и своем местоположении на специальную горячую линию и провести две недели на самоизоляции.

«Соответствующие корректировки внесены в постановление правительства Тюменской области №120 „О введении режима повышенной готовности“», — указано в сообщении оперштаба. Тем не менее, прибывающим из-за границы в Тюменскую область все же придется выполнить ряд условий, связанных с профилактикой коронавируса:

  • До вылета в Россию нужно заполнить на сайте госуслуг анкету регистрации прибывающих в РФ (это необходимо сделать до регистрации на рейс);
  • Сдать анализы на COVID-19 в течение трех календарных дней с момента прилета в страну и сообщить об их результатах через специальную форму на сайте госуслуг;
  • При ухудшении самочувствия обратиться за медпомощью без посещения больниц и других медорганизаций (например, вызвав скорую помощь).

Ранее агентство писало о том, что самоизоляцию отменили для прибывающих в Тюменскую область из других регионов России и вахтовиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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