Лукашенко впервые высказался о массовой забастовке в Белоруссии

Жители Белоруссии, устроившие забастовки и парализовавшие работу заводов и других организаций, своими действиями создают проблемы в работе этих предприятий в будущем. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко.
«Забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий», — цитирует Лукашенко белорусское агентство «БелТа». Он назвал подобные забастовки раскачиванием трудовых коллективов в стране.
Ранее в Белоруссии рабочие одного из крупнейших заводов страны БелАЗ выступили за проведение общенациональной забастовки. Позже к ним присоединились строители в Гродно и сотрудники государственной филармонии.
Поводом для забастовки стали прошедшие 9 августа выборы президента Белоруссии, на которых действующий глава республики Александр Лукашенко победил, набрав 80% всех голосов. В этот же день страну захлестнула волна протестов, участники которых считают, что выборы были сфальсифицированы.
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