Рабочие одного из крупнейших предприятий Белоруссии БелАЗа требуют провести общенациональную забастовку в связи с результатами президентских выборов. Об этом сообщает издание Sputnik Беларусь.
«Работники БелАЗа требуют объявить общенациональную забастовку», — передает Sputnik Беларусь. По данным другого издания Mash, граждане уходят с рабочих мест на заводах и стройках. На забастовку также вышли строители в Гродно и сотрудники Белорусской государственной филармонии. Последние вышли с плакатами «Стоп», «Он проиграл» и «За народ» и исполнили песню «Магутны Божа», которую называют неофициальным гимном Белоруссии.
В пресс-службе БелАЗа опровергли заявления о забастовке на предприятии. Там проходит встреча заводчан с руководством организации и администрацией города Жодино, передает RT. Однако на видео из соцсетей слышно, как сотрудники завода скандируют: «Уходи».
На выборах в Белоруссии, по официальным данным, победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов. У его главной соперницы Светланы Тихановской было всего 9,9%. После объявления результатов выборов 9 августа в стране начались протесты и столкновения с силовиками. С первого дня митингов сотрудники милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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