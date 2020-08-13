В Белоруссии началась общенациональная забастовка. ВИДЕО

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Лукашенко, лукашенко александр
Рабочие БелАЗа объявили забастовку против итогов выборов, но на самом заводе это опровергают Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
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Протесты в Белоруссии

Рабочие одного из крупнейших предприятий Белоруссии БелАЗа требуют провести общенациональную забастовку в связи с результатами президентских выборов. Об этом сообщает издание Sputnik Беларусь.

«Работники БелАЗа требуют объявить общенациональную забастовку», — передает Sputnik Беларусь. По данным другого издания Mash, граждане уходят с рабочих мест на заводах и стройках. На забастовку также вышли строители в Гродно и сотрудники Белорусской государственной филармонии. Последние вышли с плакатами «Стоп», «Он проиграл» и «За народ» и исполнили песню «Магутны Божа», которую называют неофициальным гимном Белоруссии.

В пресс-службе БелАЗа опровергли заявления о забастовке на предприятии. Там проходит встреча заводчан с руководством организации и администрацией города Жодино, передает RT. Однако на видео из соцсетей слышно, как сотрудники завода скандируют: «Уходи».

На выборах в Белоруссии, по официальным данным, победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов. У его главной соперницы Светланы Тихановской было всего 9,9%. После объявления результатов выборов 9 августа в стране начались протесты и столкновения с силовиками. С первого дня митингов сотрудники милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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