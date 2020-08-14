ЦИК Белоруссии отклонила жалобы оппозиции на результаты выборов

Центральная избирательная комиссия Белоруссии отклонила все жалобы оппозиционных кандидатов в президенты на итоги выборов. Об этом сообщили на заседании комиссии.
«Жалобы (Андрея) Дмитриева, (Анны) Канопацкой и (Светланы) Тихановской отклонены», — сообщает Tut.by. Отмечается, что заявление кандидата Сергея Черечня не поступило в ЦИК. По данным издания, он побоялся самостоятельно подавать жалобу в комиссию, а его доверенных лиц не пустили здание. Тогда было принято решение отправить заявление по почте.
Дмитриев рассказал, что предложение отложить решение по выбором тоже отклонили, сообщают РИА «Новости». Он заявил, что намерен обратиться в верховный суд. Другие кандидаты в президенты также оказались недовольны результатами выборов. Тихановская заявила, что никто не верит в победу Лукашенко, передает «
Ранее ЦИК Белоруссии опубликовал официальные итоги выборов. Действующий глава республики Александр Лукашенко победил с результатом 80,1% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1%.
После объявления предварительных итогов выборов в Белоруссии начались массовые протесты. С первого дня митингов сотрудники милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем в Белоруссии начались забастовки на производствах, пишет RT.
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