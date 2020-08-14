Тихановская нашла способ сменить власть в Белоруссии

Кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании координационного совета для обеспечения трансфера власти. Также в официальном telegram-канале своего штаба Тихановская призвала белорусское правительство к диалогу.
«С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти», — написала экс-кандидатка в президенты. Тихановская заявила, что ее совету нужны представители гражданского общества, известные белорусы и профессионалы в различных сферах деятельности.
Также главная соперница президента Александра Лукашенко призвала власти к диалогу с народом. Диалог значит не только разговор, но и освобождение задержанных, и вывод военных и ОМОНа из городов, и возбуждение уголовных дел против тех, кто приказывал стрелять по протестующим, объяснила Тихановская.
9 августа, после президентских выборов, в Белоруссии начались массовые протесты. Демонстранты выступили против победы Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Его соперница Светлана Тихановская по официальным данным набрала чуть более 10% голосов. После этого Тихановская покинула страну.
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