Тихановская нашла способ сменить власть в Белоруссии

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После выборов и протестов Светлана Тихановская призвала белорусские власти к диалогу (Архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании координационного совета для обеспечения трансфера власти. Также в официальном telegram-канале своего штаба Тихановская призвала белорусское правительство к диалогу.

«С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти», — написала экс-кандидатка в президенты. Тихановская заявила, что ее совету нужны представители гражданского общества, известные белорусы и профессионалы в различных сферах деятельности.

Также главная соперница президента Александра Лукашенко призвала власти к диалогу с народом. Диалог значит не только разговор, но и освобождение задержанных, и вывод военных и ОМОНа из городов, и возбуждение уголовных дел против тех, кто приказывал стрелять по протестующим, объяснила Тихановская.

9 августа, после президентских выборов, в Белоруссии начались массовые протесты. Демонстранты выступили против победы Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Его соперница Светлана Тихановская по официальным данным набрала чуть более 10% голосов. После этого Тихановская покинула страну.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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