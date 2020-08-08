08 августа 2020

Лукашенко договорился с Путиным по вопросу бойцов ЧВК «Вагнер»

© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне были задержаны в Белоруссии в конце июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Ухудшение отношений России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным о разрешении ситуации с задержанными бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом заявил сам Лукашенко.

«Лукашенко заявил, что договорился с Путиным разобраться по задержанным в Белоруссии „боевикам“», — пишет telegram-канал «Раньше всех». При этом глава Белоруссии отметил, что для него не имеет значения, было ли задержание россиян спровоцировано третьей страной.

Более 30 россиян были задержаны в Белоруссии в конце июля. Их подозревают в работе на ЧВК «Вагнер» и прибытии в Белоруссии чтобы дестабилизировать обстановку. Позднее писатель Захар Прилепин заявлял URA.RU, что среди задержанных есть бывшие члены его батальона на Донбассе. Украина обращалась к Лукашенко с просьбой выдать часть задержанных Киеву. При этом первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич объяснил URA.RU, что Лукашенко использует историю с задержанными россиянами как политический инструмент перед президентскими выборами.

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Политика

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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