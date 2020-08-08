Лукашенко договорился с Путиным по вопросу бойцов ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным о разрешении ситуации с задержанными бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом заявил сам Лукашенко.
«Лукашенко заявил, что договорился с Путиным разобраться по задержанным в Белоруссии „боевикам“», — пишет telegram-канал «Раньше всех». При этом глава Белоруссии отметил, что для него не имеет значения, было ли задержание россиян спровоцировано третьей страной.
Более 30 россиян были задержаны в Белоруссии в конце июля. Их подозревают в работе на ЧВК «Вагнер» и прибытии в Белоруссии чтобы дестабилизировать обстановку. Позднее писатель Захар Прилепин заявлял URA.RU, что среди задержанных есть бывшие члены его батальона на Донбассе. Украина обращалась к Лукашенко с просьбой выдать часть задержанных Киеву. При этом первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич объяснил URA.RU, что Лукашенко использует историю с задержанными россиянами как политический инструмент перед президентскими выборами.
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