СМИ: названы имена командиров ЧВК Вагнера

СМИ раскрыли, кто руководит солдатами частной военной компании Вагнера. Имена командиров ЧВК в своем расследовании назвали журналисты изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.
«Вагнер», он же Дмитрий Уткин, один из командиров наемников», — пишет The Insider в своем расследовании. В честь позывного Уткина «герр Вагнер» ЧВК и получило свое название.
50-летний Уткин будучи офицером успел застать две чеченские войны. С начала 2000-х он поступил на службу в ГРУ, на которой провел 10 лет. В 2010-х Уткин работал на ЧВК «Славянский корпус», а в 2014 возглавил ЧВК Вагнера. Наемники его компании тренировались на базе ГРУ рядом с Краснодаром, сообщают СМИ.
Вскоре Уткин стал слишком известной персоной в медиасреде. Тогда для проведения операций ЧВК Вагнера пришлось нанять второго руководителя — 52-летнего Константина Пикалова с позывным Мазай.
О Пикалове известно, что в 2016 он хотел баллотироваться на выборах в Госдуму от «Справедливой России». Мужчину не зарегистрировали. Из-за подозрения в отмывании денег Мазай попал в черный список Центробанка. По неподтвержденной информации, Пикалов воевал на Донбассе и в Сирии.
14 июля 32 бойца ЧВК Вагнера, задержанные в Белоруссии, вернулись в Россию. Еще один имеет белорусское гражданство, поэтому остался в заключении.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.